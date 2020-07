Di Battista: "No al Mes e a Draghi"

(Fotogramma)

"Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo". Lo dice Alessandro Di Battista ai microfoni di 'Dritto e Rovescio' (Retequattro). "Quando il Presidente del Consiglio, che per me ha fatto benissimo a rispondere a Salvini e Meloni, dice 'l'Italia non attiverà il Mes', io ci credo. Il problema però, non è ora, il problema è tra un anno e mezzo".

Di Battista dice no anche a Mario Draghi: "L''apostolo Draghi', oggi non lo so perché tutti, pure Salvini, dicono 'Draghi grande uomo'. Ma guardiamocene bene!".