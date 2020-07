Salvini: "Condono tombale e tasse al 15 per cento"

(Fotogramma)

"Sì". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro, risponde così sull'ipotesi di condono tombale. "Reset, si riparte da capo abbassando le tasse al 15 per cento, oppure -aggiunge - ci mangeranno i tedeschi e i cinesi. Occorre condonare tutto il pregresso con Equitalia e con l'Agenzia delle Entrate". Per Salvini "occorrerà azzerare tutte le pendenze con Equitalia, con le Sovrintendenze, con i Comuni, con le Regioni".

Quanto al Mes, "oggi ho telefonato a Berlusconi per salutarlo e fargli presente" che accettare il Mes "significherebbe ingabbiare l'Italia. Non pretendo di convincere nessuno, a differenza di altri che sono al governo, non cambio idea".