Salvini a De Luca: "Si consenta consegna pizze a domicilio in Campania"

"Nel pieno rispetto dell’autonomia dei governatori non posso ignorare gli appelli che mi arrivano dalla Campania da tanti ristoratori e pizzaioli. Anche oggi ho sentito personalmente alcuni dei pizzaioli più famosi di Napoli che non vedono l’ora di lavorare. A differenza di altre regioni, in Campania sono vietate le consegne a domicilio di pizze e piatti pronti. Credo che sia importante un ripensamento nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza: aiuterebbe le famiglie che finalmente potrebbero ordinare di nuovo una pizza, le imprese ma anche i supermercati che magari riuscirebbero a smaltire un po’ di lavoro". Lo scrive in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini rivolto al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.