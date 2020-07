Salvini: "Scuse von der Leyen non bastano"

Fotogramma

"Oggi in europarlamento, la presidente della Commissione Von der Leyen ha detto che bisogna chiedere scusa all'Italia, ma non basta, non bastano le scuse, due sorrisi e due pacche sulle spalle", il commento del leghista Matteo Salvini alle parole di von der Leyen. "Gli italiani - sottolinea Salvini - hanno versato 140 miliardi di euro nelle casse dell'Europa, che sono andati ad altri Paesi anche per sovvenzioni dell'industria, dell'agricoltura e del turismo degli altri".

"Nessuno a Berlino, a Bruxelles, pensi di mettersi in pari con l'Italia e con gli italiani andando in Parlamento e dicendo 'scusate'".