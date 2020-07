Bellanova: "Gravissimi fatti in Rsa, chi ha sbagliato deve pagare"

(Fotogramma)

"Quanto sta accadendo nelle case di riposo, dove tantissimi nostri anziani sono morti e stanno ancora morendo a causa del coronavirus, quasi sempre in solitudine, quasi sempre lontani dalle persone care, è spaventoso". Lo scrive la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova su Fb.

"Parliamo di donne e uomini che si erano affidati alle cure di questi centri e lì se ne sono andati senza poter dire addio ai propri cari, ma anche di famiglie tenute all'oscuro di quanto stava accadendo e di personale medico, infermieristico e di assistenza costretto a lavorare senza dispositivi di protezione e a nascondere quanto stava accadendo. Ogni mattina leggo racconti terribili di ciò che è successo in tutto il Paese: nella mia Puglia, in Emilia Romagna, in Lazio, in Toscana, in Piemonte ed ovviamente in Lombardia".

"Fa rabbia pensare che queste tragedie possano essere il frutto di scelte avventate e gravi errori, ad iniziare dalla sciagurata decisione di ricoverare nelle RSA i malati di coronavirus e di non prendere le necessarie misure precauzionali. E su questo sorprendono le parole di chi oggi scarica sui tecnici la decisione del ricovero dei pazienti Covid".

"Quando parlo di una politica che sa prendersi le sue responsabilità, parlo anche di questo, non solo di avere il coraggio di assumere le proprie scelte", prosegue Bellanova.

"Confido che in ogni caso venga fatta chiarezza su queste vicende, anche con una commissione di inchiesta parlamentare che abbiamo più volte già chiesto e su cui ho letto parole di consenso. Perché chi ha sbagliato deve pagare. Lo dobbiamo alle tante famiglie che oggi, nel mezzo dell'emergenza, si trovano a dover affrontare questo dolore profondissimo. E lo dobbiamo ai nostri anziani, che hanno costruito la nostra Italia".