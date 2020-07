Coronavirus, bozza Dl: elezioni comunali rinviate a periodo 15/09-15/12

In deroga a quanto previsto dalla legge, "limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2020". E' quanto si legge nello schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. Nel testo si specifica, tra le altre cose, che nello stesso turno sono inseriti "anche i comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020".

Mentre per quanto riguarda le Regioni, in deroga a quanto previsto dalla legge, "gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi" e "le elezioni si svolgono nel periodo intercorrente tra le otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori". L'intervento è finalizzato a "offrire il più ampio arco temporale secondo le valutazioni che ciascuna regione può operare nell’ambito della sua autonomia".