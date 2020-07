Coronavirus, la quarantena di Dini: "Bloccato in Costa Rica, vita da vacanza tra piscina e tennis"

Dini con la moglie (Fotogramma)

"Ora sono in Costa Rica, ero venuto qui con mia moglie per un soggiorno breve, poi è scoppiato il Coronavirus e sono rimasto bloccato". In collegamento con 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, l'ex premier, ministro, senatore Lamberto Dini ha raccontato come sta vivendo il suo lockdown nel Paese sudamericano, dove è rimasto bloccato quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus.

"Sono a casa con mia moglie, una casa grande, qui poi si può viaggiare, il Paese non è chiuso, ci sono solo precauzioni da seguire, qui siamo tranquilli. Qui hanno chiuso molto presto gli aeroporti e i contagi sono stati pochissimi. Mi sento fortunato a trovarmi qui in questo momento, sono incappato in una coincidenza favorevole, sono un privilegiato”. Ha compiuto in Costa Rica i suoi 89 anni? “Si, il 1° marzo ho festeggiato qui i miei 89 anni, ma nessun ristorante: quelli sono chiusi, come i musei, i cinema e i teatri”.

Cosa fa durante questa insolita quarantena sudamericana? “Sostanzialmente faccio una vita da vacanza, anche perché non ho alternative. Vado in piscina, mi muovo, gioco a tennis. E sono perfettamente informato su quanto avviene nel nostro Paese, non solo attraverso la tv italiana ma con la rassegna stampa”. Quando tornerà in Italia? “Io vorrei tornare presto, attendo che lo si possa fare perché non ci sono voli per l'Europa ora, tutte le compagnie sono chiuse”.