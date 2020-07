Coronavirus, Salvini: "Modello Lombardia per riaprire in sicurezza"

“Mattinata di lavoro in Regione Lombardia, obiettivo riaprire in sicurezza, fare uscire di casa i cittadini e far ripartire il Paese, i cantieri, le aziende, i negozi, attività: è quello che chiedono i cittadini, le famiglie, le imprese, i sindaci, i governatori". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Abbiamo - sottolinea - ascoltato tutte le categorie e ora è necessario un piano per la ripartenza e la ricostruzione: servono liquidità e soldi a fondo perduto, sanatoria dei debiti e delle liti del passato fra Stato e cittadini".

"Anche con condoni e pace fiscale ed edilizia, potente taglio di tasse e burocrazia, non debiti imposti da misure come il Mes, sul quale anche oggi in Europa Pd e 5stelle si sono spaccati. Siamo fiduciosi che dalla Lombardia parta la rinascita di tutta l’Italia", conclude il segretario della Lega.