Crimi: "Riapertura 4 maggio? Impossibile dirlo ora, decide governo"

Foto Fotogramma

"E' assolutamente impossibile oggi potere dire che il 4 maggio è una data sicura" per la riapertura. Lo ha detto a Radio1 il capo politico del M5S, Vito Crimi. "Io credo che dobbiamo aspettare ancora per capire come si sta evolvendo, dobbiamo avere il parere dei tecnici, ascoltare le parti economiche e sociali. E la politica a quel punto deve decidere avendo come obiettivo prioritario la tutela della salute. Una riapertura troppo presto potrebbe avere delle ripercussioni dopo", aggiunge il viceministro dell'Interno.

Chi decide se un territorio può riaprire: il governo nazionale, i tecnici o le regioni? "Il ruolo dei tecnici è fondamentale, devono fornire tutti gli elementi chiave per il decisore politico. Parlo non solo dei tecnici della salute ma anche degli economisti, che spiegano gli effetti di una chiusura o di una riapertura. A quel punto bisogna prendere una decisione e la decisione la prende la politica con una visione a 360 gradi", sottolinea Crimi.

"Tra governo nazionale e regioni, credo che in questo momento sia una competenza del governo nazionale: dobbiamo riuscire a far partire questo Paese con un percorso comune", aggiunge il viceministro dell'Interno.