Sondaggio: Meloni in testa tra leader, Di Maio supera Salvini

Foto Fotogramma

Giorgia Meloni in testa, seppur in calo di 4 punti rispetto all'ultima rilevazione. Luigi Di Maio secondo: per la prima volta dal 2018 il ministro degli Esteri supera Matteo Salvini e guadagna 10 punti nell'ultimo mese. Secondo il ‘Cruscotto’, settimanale di Ipsos dedicato al leader, la leader di Fdi è in testa a 31, Di Maio subito dietro, al 30, quindi il leader della Lega (29, -2 rispetto all'ultima rilevazione).

Nel sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, non è incluso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Seguono Nicola Zingaretti, a 28 punti, Silvio Berlusconi a 22: entrambi perdono un punto rispetto all'ultima rilevazione. Chiude Matteo Renzi a 10, stabile rispetto allo scorso sondaggio.