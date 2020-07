Toninelli attacca: "Scaricabarile Lega in Lombardia"

Fotogramma

"Fontana e la Lega, che governano la regione Lombardia, continuano nel loro scaricabarile, pur di non prendersi un briciolo di responsabilità. In Lombardia ci sono stati più del 50% dei decessi da Coronavirus in Italia. L’8% dei morti nel mondo sono cittadini lombardi". Lo afferma il senatore del M5S, Danilo Toninelli.

"E la regione cosa fa? Prima cerca in tutti i modi di dare la colpa al governo. Quando poi tutti capiscono che la sanità è responsabilità della Regione, spostano l’attenzione prima chiedendo di riaprire tutto il 4 maggio, a sfregio di tutti i sacrifici fatti finora, poi danno la colpa di tutto alle Ats, le agenzie di tutela della salute che altro non sono che un’emanazione amministrativa della Regione sul territorio".

"La colpa è dei tecnici? Dei direttori sanitari che sono stati nominati politicamente dalla stessa Lega? Siamo di fronte al fallimento più totale della Lega nella gestione della sanità lombarda. Ecco cosa ha portato puntare tutto sui privati. Questi signori, anziché continuare a scaricare responsabilità, dovrebbero iniziare ad assumersele e correggere gli errori se ne sono capaci", conclude Toninelli.