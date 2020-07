"Da quest’anno il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna. E in questa data si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid-19 che speriamo cessino proprio in aprile". E' la proposta che Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Senato, ha lanciato in una diretta Facebook stamane.