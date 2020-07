Coronavirus, "possibili alcune ripartenze prima del 3 maggio"

(Foto Afp)

"Io penso che ci siano le condizioni per ripartire prima del 3 maggio; anche i dati epidemiologici mi fanno essere cautamente ottimista su questo". Lo dice Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo economico.

"La prima considerazione da fare è come riavviare il sistema produttivo del Paese in sicurezza assoluta e anche sulla base del lavoro che stiamo facendo credo ci siano le condizioni per ripartire in alcuni settori prima del 3 maggio. In particolare, il settore della moda e delle calzature sono fiori all'occhiello del Made in Italy che non possono morire", sottolinea la Morani.