Coronavirus, Bonetti: "Bambini al mare? Ci stiamo attrezzando"

(Fotogramma)

"I bambini potranno andare al mare? Questo non sta a me dirlo, non dipende da me e non abbiamo ancora dati adeguati ma ci stiamo attrezzando per farlo". Così la ministra della Famiglia Elena Bonetti a 'Il Mix delle Cinque' su Radio Rai Uno.

"Io spero che dal 4 maggio i bambini possano uscire" afferma Bonetti. "Io credo che la responsabilità di decidere competa alla politica. I comitati di esperti sono estremamente utili ma poi serve quella sintesi e quella assunzione della responsabilità che compete alla politica. Io spero che sulle uscite dei bambini questa decisione arrivi il prima possibile. Ad oggi al 3 maggio siamo in lockdown e io spero che dal 4 maggio i bambini possano uscire" dice la ministra della Famiglia.

"Serviranno mascherine e guanti in una prima fase" anche per i bambini, "li dovremo abituare". Ma ci sono? "Ci stiamo organizzando" spiega Bonetti.