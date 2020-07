Fontana: "Zone rosse? Gallera ottimo assessore, meno come giurista"

Fotogramma

"Io credo che il mio assessore Gallera sia ottimo come assessore, come giurista evidentemente un po' meno... se è vero che il prof. Sabino Cassese (che è meglio di me e di Gallera) ha detto esattamente il contrario, questo genere di iniziative può essere assunto solo dal potere centrale". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana a 'Sono Le Venti', sul Nove, parlando con Peter Gomez della mancata zona rossa ad Alzano e Nembro quando l'assessore Gallera disse che 'la legge permetteva alla Regione di istituire la zona rossa'.

E le nuove zone rosse istituite nei giorni scorsi nel Lazio e in Campania? "Non sono nel rispetto della legge - ha spiegato Fontana - l'ha detto non solo Cassese ma anche il ministro dell'Interno: in data 8 marzo ha mandato una direttiva a tutte le prefetture ribadendo che tutti i provvedimenti che attengono all'ordine pubblico, sono un potere che deve essere riservato esclusivamente al governo centrale".

"Al di là del fatto che non sarebbe compito nostro ma è di competenza esclusiva del governo centrale, riguardando un'epidemia di carattere internazionale. Mi rendo conto che sia una cosa difficilissima. Abbiamo creato una filiera in Lombardia grazie agli imprenditori lombardi. Quando saremo in grado, le forniremo alle Rsa", replica il governatore della Lombardia a Peter Gomez che gli chiede conto della distribuzione delle mascherine al personale sanitario delle Rsa in Lombardia. Fontana difende inoltre l'ospedale Covid costruito dai privati a Milano: "Sono orgoglioso dell'ospedale in Fiera" ha detto.