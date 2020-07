Gasparri attacca: "Da Ricciardi imbarazzante autodifesa"

Fotogramma

“Invece di dimettersi, o essere cacciato come avevamo chiesto, tale Walter Ricciardi, alla continua ricerca di notorietà, prosegue la sua imbarazzante autodifesa. Dopo aver seminato confusione sul suo ruolo all'interno dell'Oms, diviso il governo con le sue dichiarazioni e attaccato il presidente Trump senza neanche scusarsi, oggi si definisce in pratica un polemista a difesa dei cittadini. Siamo davvero preoccupati nel sapere che in una fase così delicata alcune importanti decisioni sulla salute dei cittadini possano dipendere anche da personaggi come lui. Ricciardi venga messo alla porta subito, prima che combini altri guai”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).