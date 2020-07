Renzi: "Tsunami su economia italiana"

(Fotogramma)

"Sta per arrivare uno tsunami sull'economia italiana, è già arrivato". Matteo Renzi interviene così a L'aria che tira su La7. "In Italia ci sono aziende che sono costrette ad essere chiuse mentre i competitors, in Francia e Germania, lavorano. Oggi a Scandicci ha riaperto la Gucci, ma se non riaprono le aziende dell'indotto ci salta il settore della moda per il 2021 e il 2022", afferma il leader di Italia viva.

"Nel caso della piccola e piccolissima impresa, cosa accade? L'imprenditore è pronto a fare i test sierologici ai suoi dipendenti, ma la politica deve dire qual è il test da fare. Ogni settimana di blocco ci costa 10 miliardi di euro, io ho detto 3 settimane fa che era necessario riaprire per evitare una carestia", aggiunge Renzi. "Dobbiamo dare un segnale di riapertura, avremo addosso questa bestia del coronavirus ancora per un anno intero. Non possiamo stare chiusi in casa, dobbiamo darci delle regole per riaprire".

"Penso che una società non riparta finché non riaprono le scuole. Abbiamo chiuso le scuole un giovedì, gli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche sono stati chiusi il martedì successivo... A casa, mia moglie e i miei 3 figli fanno didattica a distanza: ma nulla sostituisce il contatto umano, la presenza in classe. Al ministro Azzolina dico, se proprio avete deciso di arrivare a settembre, mettiamo a posto l'edilizia scolastica".