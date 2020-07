Salvini: "Da Fontana misure migliori di quelle del governo"

"Orgoglioso di Regione Lombardia: 3 miliardi per Comuni, Province e opere pubbliche (100.000 euro per ogni piccolo Comune anche di 1.000 abitanti per opere pubbliche, una cifra mai vista), 82 milioni per un bonus economico a medici, infermieri e agli altri operatori sanitari, 10 milioni per le aziende che si riconvertono per produrre mascherine e camici in Lombardia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo l’annuncio del governatore Fontana.

Fontana: "Piano da 3 miliardi per la Lombardia"

"Mentre c’è chi chiacchiera di Regione da commissariare, Attilio Fontana e la sua squadra decidono provvedimenti concreti e migliori di quelli ad oggi decisi dallo Stato", conclude il leghista.