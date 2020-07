Zingaretti: "Servono reddito universale e Europa"

Fotogramma

"Dobbiamo investire sulla dimensione sociale, è evidente che bisogna dire la verità alle persone: i problemi economici che avremo saranno drammatici, molti perderanno il lavoro, altri vedranno la propria azienda messa a rischio dalla crisi. Ma il messaggio che lanciamo è nessuno rimarrà solo. Quindi dovranno esserci strumenti come un reddito universale per chi si trova a rischio di povertà e sostegno imprese, commercianti, artigiani, industriali, affinché affrontino la situazione che abbiamo davanti non da soli. Per questo abbiamo bisogno dell’Europa perché insieme ce la faremo sicuramente". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso dell’inaugurazione della Rsa Covid di Genzano per ospitare esclusivamente pazienti positivi al coronavirus che non necessitano di cure ospedaliere, secondo le valutazioni mediche. E che il segretario del Pd definisce "un pezzo di futuro".