Coronavirus, Bagnai: "Conte rassegni le dimissioni"

''A questo punto la situazione è chiara: tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro... Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è... E con il massimo rispetto per il lavoratore da cui è sfuggito, mi preme dirlo che per l'igiene quella democrazia che lei così apertamente disprezza, è necessario che lei rassegni le dimissioni''. Sono le parole con cui il senatore della Lega, Alberto Bagnai, ha concluso il proprio intervento replicando al premier Giuseppe Conte a Palazzo Madama.

"E' evidente a tutti che non è il fine la tutela della salute a giustificare certi mezzi. Questi mezzi antidemocratici sono diventati essi stessi il fine", ha detto Bagnai, facendo riferimento alla "sospensione della democrazia in un momento in cui incombono sul paese scelte cruciali, non solo in ambito sanitario, che esigerebbero il pieno coinvolgimento dei corpi parlamentari e del popolo".