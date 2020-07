Di Maio: "Sbagliai su impeachment Mattarella"

Luigi Di Maio riconosce che fu un errore invocare nel 2018 l'impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Nella vita delle persone da grandi errori nascono grandi opportunità e credo che da quell'episodio ho rafforzato il mio senso di responsabilità istituzionale e imparato a credere sempre di più nel presidente Mattarella", afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo su La7. Il ruolo internazionale di Mattarella in questo momento di crisi, aggiunge, è "fondamentale". Quanto al dibattito su una sua eventuale rielezione al Quirinale, per Di Maio "nessuno deve tirare per la giacca il presidente Mattarella".