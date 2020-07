Salvini: "Eurobond? Lega ha votato contro perché è debito..."

Fotogramma

"Abbiamo votato contro gli Eurobond perché è debito... Qualcuno dice indebitiamoci con Pechino, qualcuno dice indebitiamoci con l'Europa ed Europa fa rima con Berlino... Mi riferisco a tutto quello che finisce in bond, James Bond... Io preferisco tenercelo noi il nostro patrimonio per la ricostruzione del Paese". Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento con TeleLombardia.