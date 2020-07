Coronavirus, Lombardia a governo: "Certezze su quando e come riaprire"

(Foto Fotogramma/Ipa)

Certezze sulle date per la riapertura di alcune attività lavorative e necessità di capire se il Governo, nelle ipotesi previste per una ripartenza modulata anche su orari flessibili e più lunghi e dilatata nella settimana, ha condiviso le stesse con le organizzazioni sindacali. Sono alcuni dei punti posti all’attenzione del governo dalla Regione Lombardia durante la Cabina di Regia ancora in corso, secondo quanto si apprende da fonti della regione Lombardia.

La Lombardia punta innanzitutto sulla rapida riapertura dei cantieri edili e delle filiere produttive legate in particolare all’export oltre che delle attività terziarie al servizio di esse, ribadendo che è fondamentale capire “come” e “quando”. Tra le richieste avanzate dalla Lombardia anche un’attenzione particolare verso la gestione del servizio di trasporto pubblico, soprattutto per quanto riguarda il controllo dei flussi dei passeggeri, e della vita quotidiana dei bambini, considerando la chiusura di scuole e asili.