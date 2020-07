Fase 2, Conte al lavoro con i ministri e la task force di Colao

(Afp)

Si disegna la fase due, la road map con cui il governo porterà l'Italia fuori dal lockdown. A quanto apprende l'Adnkronos, è ora in corso una conference call con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza, diversi ministri -tra questi Luciana Lamorgese, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Francesco Boccia, Paola De Micheli- il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, ma anche il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il capo della task force di esperti Vittorio Colao.

In collegamento ci sono anche altri esperti del comitato tecnico scientifico nonché della squadra nominata da Conte per disegnare la fase due. Una riunione decisiva per definire la strada di graduale uscita dal lockdown, che dovrebbe partire dal 4 maggio e che il premier intende comunicare al paese entro la settimana.