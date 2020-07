Fase 2, Conte: "Non sarà liberi tutti"

(Foto Afp)

"Bisogna ripartire tenendo sotto controllo la curva del contagio. Il costante aggiornamento delle informazioni dai territori -numero dei contagiati, posti disponibili per le terapie intensive, ecc. - sarà fondamentale per gestire in condizioni di massima precauzione la fase due". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia con Regioni e enti locali, ribadendo che l'allentamento delle misure non sarà un "liberi tutti".