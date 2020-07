Iva al 4% su mascherine, petizione online di Italia Viva

Afp

"Chiediamo di prevedere l’IVA agevolata al 4% - invece che al 22% - su mascherine, gel igienizzanti, sanificazioni, barriere in plexiglass e tutti i prodotti ritenuti idonei a garantire la sicurezza delle persone di fronte al rischio di contagio da Coronavirus". Lo chiede una petizione online lanciata da Italia Viva.

"La proposta di prevedere l’IVA agevolata al 4%, come avviene per i beni di prima necessità, per mascherine, gel igienizzanti, sanificazioni, barriere in plexiglass e prodotti affini rappresenterebbe una misura di sostegno per famiglie, aziende e pubbliche amministrazioni che dovranno dotarsi di DPI per la fase 2 -si legge tra l'altro nella petizione-. Abbattere l’IVA dal 22% al 4% determinerebbe ingenti risparmi e la possibilità di acquistare un maggior numero di dotazioni a parità di prezzo".