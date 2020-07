Papà Di Battista al ministro Boccia: "Anziani chiusi in casa? Ma vaff..."

Facebook /Vittorio Di Battista

"Quel tale Boccia, coniugato De Girolamo, ipotizza che dal prossimo settembre, gli 'anziani', rimangano chiusi in casa. Lui ipotizza, io invece realizzo. Realizzo un bel vaff... preventivo, effettivo e permanente, al Boccia, alle sue ipotesi". Vittorio Di Battista, padre dell'esponente M5S Alessandro, non le manda a dire su Facebook al ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il quale oggi ha spiegato che "maggio sarà ancora un mese di sacrifici" e che "soprattutto gli anziani dovranno essere ancora più protetti". Dibba senior poi conclude: "Continuo ad essere indifferente al presente, mi preoccupo del mio futuro".