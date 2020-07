Sondaggio: Lega scende, Pd sale e si avvicina

(Fotogramma)

La Lega scende, il Pd sale e si avvicina. E' il quadro delineato dal sondaggio Ixè per Cartabianca. La Lega si conferma primo partito ma cala dello 0,1% e si attesta al 25,9%. Il Partito Democratico guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%, limando il gap nelle intenzioni di voto. Passo avanti del Movimento 5 Stelle, che passa dal 16 al 16,4%. Stabile Fratelli d'Italia al 12,5%. In ascesa Forza Italia, che cresce dello 0,2% e arriva al 7,7%. Lieve calo per Italia Viva, dal 2% all'1,9%.