Boschi: "Lockdown costa oltre 1 miliardo al giorno"

Fotogramma /Ipa

"Ogni giorno che passa con le attività chiuse il Paese perde oltre un miliardo di euro. Non sono soldi di nessuno, ma di tutti. Se tutto resta chiuso, non ci sarà nulla da riaprire". Lo ha detto Maria Elena Boschi in una diretta su Facebook parlando della Fase 2.

"Il rischio è che avremo un conto salatissimo i termini economici e sociali. E' giusto dire la verità: bisogna rimboccarsi le maniche, non si può vivere di sussidi, dobbiamo studiare di più e lavorare di più", ha aggiunto la capogruppo di Italia Viva alla Camera.