Renzi vs Spadafora: "Discorso demagogico e populista"

Fotogramma

"Sul calcio dico che bisogna pensare anche a ripartire con lo sport. Il ministro dello Sport ha detto che 'lo sport, di fronte a 25mila morti non è importante'. Guardate che questo discorso qui è molto demagogico e populista, perché è evidente che se tu hai il pronto soccorso pieno, la priorità è il pronto soccorso... E' evidente che ci voleva il lockdown ed è stato giusto farlo, ma quando riparti, non riparti solo con le fabbriche", ma anche con il mondo dello sport. Lo sport ''non è solo Juve, Fiorentina o Milan, ci sono milioni di italiani che fanno volontariato sportivo. C'è chi segue il calcio giovanile, la pallavolo...". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Rtl102.5, replicando alle dichiarazioni del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sulla 'riapertura' del calcio.

"Questo mondo - ha avvertito il leader di Iv - ha diritto di essere riconosciuto, perché e importante, perché lo sport è parte della nostra quotidianità poi i diritti televisivi o quando finisce la Champions mi interessa meno....".

Poi la polemica su chi fa sport in città: ''Sono andato controcorrente dicendo lasciate correre i runner. Che male fa un runner che corre, lo sport fa bene, non fa male'.