"Sappiamo dove abiti", minacce al sindaco di Pesaro

"Oggi ho ricevuto questa lettera a casa. Credo sia uno dei segnali del pericoloso clima di odio politico che questa fase sta generando. Il Sindaco è abituato a stare in prima linea a servizio del cittadino, non mi farò certo intimidire da codardi che minacciano. Vergognatevi!". Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, pubblicando la foto della lettera in cui, insieme a una foto di una pistola con dei proiettili, sono incollate le lettere che formano la scritta 'sappiamo dove abiti'.

"Tutti i democratici con Matteo Ricci. Un grande abbraccio a un grande sindaco!", scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.