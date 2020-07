Sondaggio: Lega, Pd e M5S tutti in calo

(Fotogramma)

Lega, Pd e M5S in calo. E' il quadro delineato dal sondaggio che Emg Acqua ha realizzato per Agorà. La Lega si conferma nettamente il primo partito in base alle intenzioni di voto ma perde lo 0,4%, scendendo dal 29,2 al 28,8. Passo indietro anche per il Partito Democratico (-0,2%), che si attesta al 20,9%. Il Movimento 5 Stelle cede lo 0,4% e ora vale il 14,7%. Passo avanti invece per Fratelli d'Italia, che guadagna lo 0,1% e arriva al 13,8. Forza Italia sale dello 0,2 e raggiunge il 6,1%. Italia Viva passa dal 5 al 5,1%.