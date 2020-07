Iva Zanicchi: "Canto anche io Bella Ciao"

(Foto Adnkronos)

di Alisa Toaff

"Il canto fa bene, è liberatorio. Se la gente vuole cantare dal balcone che lo faccia pure. Il 25 aprile canterò anche io 'Bella Ciao' è un canto popolare, è una canto della Resistenza e la Resistenza è di tutti, non solo della sinistra! Per cui canto volentieri anche io 'Bella Ciao'''. E' quanto afferma all'Adnkronos Iva Zanicchi sull'iniziativa lanciata dell’Anpi di celebrare il 25 aprile sventolando il tricolore e cantando 'Bella Ciao', non potendo scendere in piazza a causa dell’emergenza Coronavirus. E sulla proposta di La Russa di far diventare il 25 aprile una giornata per ricordare le vittime del Coronavirus e i caduti di tutte le guerre la Zanicchi si dice contraria: "Sono due cose assolutamente diverse!''.