Veltroni: "Conte all'altezza? Non possiamo porci il problema"

Foto Fotogramma

"Conte all'altezza? In questo momento non dobbiamo nemmeno porci questo problema. Il governo ha fatto il possibile di fronte ad una crisi gigantesca". Lo ha detto Walter Veltroni parlando dell'emergenza Coronavirus a Otto e Mezzo su La7. "Si doveva chiudere prima e probabilmente non si doveva arrivare a commissioni istituite il giorno prima di Pasqua per la costruzione della fase 2. Bisognava fare un lavoro più lungo e programmare la fase 2 in modo tale che si potesse tornare a lavorare in condizioni di sicurezza in maniera graduale già da qualche tempo", ha evidenziato Veltroni. "La Banca d'Italia ha detto che ogni settimana di lockdown costa al Paese 9 miliardi di euro e non è una cifra da poco per chi si trova nelle nostre condizioni di debito pubblico".

Sull'ipotesi di un governo di unità nazionale, Veltroni è categorico: "Mi sembra marziana questa prospettiva. Un governo di unità nazionale ha bisogno delle condizioni minime che attualmente non ci sono, ad esempio, sull'Europa. Oggi il nemico dell'Europa è il sovranismo, e quel sovranismo rischia di creare le condizioni affinché l'Euroa lasci ogni Paese solo: credo sia un suicidio"