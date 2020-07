25 aprile, Meloni a Guccini: "Ci vuole appendere a testa in giù?"

(Fotogramma)

"Cosa intende esattamente Francesco Guccini quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la 'resistenza come hanno fatto i partigiani'? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice 'oh partigiano portali via'? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera, dove?". Lo scrive Giorgia Meloni su Fb postando un video di Francesco Guccini nel quale il cantautore fa una rivisitazione di 'Bella Ciao' citando anche la presidente di Fdi. "Questa - scrive Meloni - si chiama istigazione all'odio, cari compagni. Ma noi non ci faremo intimorire, mai. Dovete batterci nelle urne, se ne siete capaci".

A stretto giro la replica su Twitter di Alessia Morani del Pd: "La Meloni dopo non essere riuscita a dire neppure una sillaba sulla festa della Liberazione dal nazifascismo fa la vittima e prova a buttarla in caciara. Cara Meloni purtroppo non capirai mai che 'dopo la guerra c'era una voglia di ballare che faceva luce'. Evviva Guccini".