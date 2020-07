Coronavirus, dilemma bambini al centro riunione Conte-capidelegazione

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, il tema dei bambini e della scuola è stato a lungo al centro della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulla fase due. Tanto che alla riunione, finita in tarda serata e alla quale hanno preso parte anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e i ministri Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli, si sono poi unite anche le due ministre più 'toccate' dal tema infanzia, Lucia Azzolina, responsabile della Scuola, e Elena Bonetti, ministra della Famiglia. Le due sono state a lungo collegate in conference call, perché dopo il 4 maggio e il graduale allentamento del lockdown uno dei maggiori dilemmi con cui è alle prese il governo -al pari dei trasporti- è quello dell'infanzia, con i 'nonni' per di più messi in 'panchina' dall'emergenza sanitaria. Si tende tuttavia a frenare su una riapertura a breve delle scuole, perché su questo aspetto l'allerta del comitato tecnico scientifico sarebbe ai massimi livelli.