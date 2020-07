Superstite strage Sant'Anna Stazzema: "25 aprile per noi non fu festa"

"Il 25 aprile 1945 per noi non fu una festa. Eravamo ancora pieni di dolore. Dopo 75 anni siamo ancora qui. Da allora siamo ripartiti e siamo risaliti. Le nostre case erano distrutte, paino piano siamo riusciti a ricostruire". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri, superstite della strage nazifascista del 12 agosto 1944, intervenendo alla cerimonia per l'anniversario della Liberazione a Sant'Anna di Stazzema (Lucca).

"Vorrei dire ai giovani di non perdersi d'animo. Dobbiamo avere un po' di ottimismo - ha aggiunto Pieri -. Ci sarà della sofferenza però riusciremo a superare questa crisi che ora ci sta attanagliando. Arriveremo ad una rinascita, ad avere un futuro migliore per tutti. E un'Europa migliore, unita, che ci ha dato la pace dopo la guerra".