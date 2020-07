Zingaretti: "Mes? Penso possibile accordo in maggioranza"

(Fotogramma)

"Un accordo nella maggioranza sul Mes? Io penso di sì, si è aperto un dibattito, sono contento". Così Nicola Zingaretti, intervistato da Rainews 24. "Se - sottolinea - ci sono 37 mld per i nostri ospedali, per il sistema sanitario italiano su cui dobbiamo investire di più, e se questi fondi non hanno condizioni e rispettano la sovranità italiana, sarebbe sbagliato dire no". "Sbaglia chi ancora insiste per motivi ideologici, come le forze di opposizione, che fanno ancora prevalere un no, a questo punto inspiegabile", sottolinea Zingaretti.

"Se non ci sono condizionalità e si rispetta la sovranità italiana mi sembra una scelta logica" quella del Mes, rabadisce il leader dem, per il quale nel dibattito europeo "in questi giorni si è determinata una grande novità, possiamo dire che non siamo soli ad affrontare questa sfida, anche i governi europei hanno capito".

Come dimostrano "il recovery fund, la Bes, la Bce, gli interventi messi in campo, l'Italia non è sola", sottolinea Zingaretti. "Bene ha fatto l'Italia ad insistere - conclude - ad alzare i toni, ora anche i più scettici si stanno convincendo". "Sbaglia chi si illude che senza la forza dell'Europa si possa guardare al futuro", conclude.