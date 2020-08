Conte: "Al lavoro per consentire stagione balneare"

"Faremo il possibile nei prossimi giorni per intervenire sui balneari, sulle attività dei balneari, in modo da consentire una programmazione ben articolata e strutturata e quindi molto più cauta della stagione balneare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Non dimentichiamo settori come il turismo. Stiamo parlando di un settore che, con l'indotto, rappresenta il 13-14% del Pil. Non li lasceremo soli, avrà bisogno di un robusto sostegno economico del governo", ha aggiunto il premier.