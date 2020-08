Conte: "Via Iva su mascherine, prezzo equo a 50 centesimi"

Afp

"Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri a calmierare i prezzi sulle mascherine, non ci saranno speculazioni su questo fronte. Ci sarà un prezzo equo e un piccolo margine guadagno. Inoltre, il nostro impegno è quello di eliminare completamente l'Iva. Il prezzo sarà attorno allo 0,50 per le mascherine chirurgiche". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Il prezzo finale di vendita al consumo" delle mascherine facciali "praticato dai rivenditori finali non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta del valore aggiunto". E' quanto si legge nell'ordinanza 11/2020 il commissario straordinario Domenico Arcuri.