Fase 2, tensioni su riaperture: pressing Italia Viva

Foto Fotogramma

Ci sono stati alcuni momenti di "forte tensione", a quanto apprende l'Adnkronos, durante la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza. Molta prudenza da parte di alcuni ministri, Roberto Speranza in particolare, e spinta per ripartire da parte di altri, come Teresa Bellanova, secondo uno schema che si è già proposto diverse volte nelle ultime settimane.

Una discussione molto accesa, si riferisce. Dalla quale Italia Viva esce "insoddisfatta" in particolare sul no alle messe, alle misure per ragazzi disabili e autistici, alle riaperture del settore della ristorazione e dei negozi che non dovrebbero ripartire prima del 18 maggio.

Sul punto della ristorazione, fonti Iv fanno sapere che dovrebbe esserci l'ok alla ripresa della ristorazione take away. Mentre Iv non ha incassato l'ok alle messe: possibili infatti solo funerali con parenti stretti. Sulla questione dei ragazzi e ragazze disabili e autistici, il premier Conte si sarebbe riservato di decidere, si riferisce.