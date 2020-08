Salvini: "Chi può riapra domani o sarà disastro"

"Domani è lunedì, mi aspetto che chi può riaprire in sicurezza abbia il permesso di riaprire dal governo, perché se si perdono ancora settimane sarà un disastro economico e sociale". Così Matteo Salvini, parlando a Italia7."Continueremo a fare proposte, ma bisogna essere in due per collaborare", assicura il leader della Lega.

"Si riparte il 4 maggio in più attività possibili, bene, ma le scuole sono chiuse e i nonni non si possono coinvolgere, visto che sono i più a rischio. Riaprire senza preoccuparsi dei bambini, che in Italia sono 8 milioni, come la risolvi?", chiede Salvini.