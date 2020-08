Tajani: "Serve fondo tra 500 e 1000 miliardi per rilanciare il Paese"

(Fotogramma)

"Serve uno strumento simile alla politica agricola comune per dare sostegno alle imprese, questo fondo dovrà essere tra un minimo di 500 miliardi e 1000 miliardi. Per prepararci a un eventuale seconda ondata e per garantire una ripresa queste sono le cifre di cui abbiamo bisogno". Lo dice il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani in diretta a Rai Parlamento, Punto Europa.

"Serve - chiede - una strategia a breve a medio e lungo termine per difendere la salute dei cittadini e per rilanciare l'economia, la nostra proposta è metà obbligazioni garantiti dal bilancio ue e metà a fondo perduto".