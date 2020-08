Fase 2, Zaia: "Immagino novità nelle prossime ore"

"Oggi alle 15 avremo la cabina di regia con il Governo, stasera alle 19 la conferenza presidenti regione, quindi immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse quella che è l'aspettativa dell'apertura di quota parte delle imprese già dal 27 sta prendendo realtà". Lo ha detto in conferenza stampa il governatore del Veneto, Luca Zaia.

"Immagino che il Governo stia accelerando - ha rimarcato Zaia - Dalle indiscrezioni che ci sono penso che stia prendendo sempre più corpo questa ipotesi di fase 2".

"I veneti -ha evidenziato- stanno facendo un lavoro eccezionale. Il loro comportamento ti fa sentire orgoglioso di rappresentare questa comunità. C'è volontà di fare lavoro di squadra e questo è un grande segno di civiltà della nostra comunità".

"Penso che quello che è accaduto sul rispetto delle regole sia sotto gli occhi di tutti. Io non ho visto scampagnate. Non le ho viste sul Piave in autostrada che di solito diventa il coagulo, non ho visto movimento nei campi. Penso di avere incrociato un auto. Grazie anche ai ragazzi che spesso segnalano comportamenti scorretti sull'uso improprio della mascherina, segnalando per fasce di età".

"I ragazzi sono i veri controllori di questa partita. lo dimostra ViralVeneto, la pagina più cliccata nel coronavirus, tra le più seguite, a sponsorizzazioni zero" in cui "tra l'altro i giovani ci chiedono informazioni validate, da esperti o medici". Un fatto che "dà uno spaccato del mondo dei giovani, molto più rispettoso di quello che si poteva pensare".