Conte: "Protocollo con Cei per garantire messe in sicurezza"

"Dispiace molto creare questo comprensibile rammarico nella Cei e nella chiesa italiana, ma lavoreremo per definire un protocollo per consentire ai fedeli di partecipare a cerimonie religiose in massima sicurezza. Avremo già un'apertura per le cerimonie funebri, poi con la Cei definiremo un percorso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della fase 2 al suo arrivo alla prefettura di Milano.