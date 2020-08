Delrio: "Visite ai congiunti? Io avrei aperto anche ai fidanzati"

(Fotogramma)

Si discute molto della differenza tra la possibilità di incontrare congiunti e parenti, escludendo i fidanzati. Cosa ne pensa Graziano Del Rio? “Questo è un altro di quei particolarismi che io mi sarei evitato. Io avrei assolutamente aperto anche ai fidanzati”, risponde l’ex ministro ed attuale capogruppo del Pd alla Camera ospite a ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1.

“Il governo ha il dovere di esser prudente, i territori hanno il dovere di segnalare che ci sono attività che non devono morire, serve equilibrio tra questi due aspetti. Del Rio, che proprio oggi compie 60 anni, spiega più in generale anche di essere “abbastanza contrario alle riaperture in base all’età”.