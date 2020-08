Fase 2, Conte: "Studiamo piano per l'infanzia"

(Fotogramma)

"Stiamo studiando un piano per l'infanzia". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alla stampa durante la visita alla Prefettura di Milano. ""Abbiamo avuto due videoconferenze, una con l'osservatorio delle famiglie e una delegazione di parlamentari, sulle misure per l'infanzia. Stiamo studiando misure, oltre a quelle inserite nel Cura Italia, per sostenere le famiglie", ha detto il premier.

"Ci rendiamo conto che avere figli in casa è un fatto emergenziale al quale le famiglie non erano preparate. Cercheremo di dare sostegno economico, stiamo studiando un piano per l'infanzia per ragazzi e ragazze che vanno a scuola e cerchiamo di affrontare in prospettiva anche l'estate con misure", ha concluso.