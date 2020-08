Meluzzi: "Tra panifici e Chiese ribaltamento satanico dei valori"

Alessandro Meluzzi

"I panifici aperti e le Chiese chiuse: fa pensare che per i nostri governanti quello che avviene nelle Chiese sia irrilevante, inutile, nocivo e quello che avviene nei panifici, pieni di crostate e torti di ogni genere, invece sia santo. Credo che ci sia stato un ribaltamento satanico dei valori”. Lo dice all’Adnkronos, commentando le misure annunciate ieri dal premier Conte, il professor Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, accademico, oltre che Primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala.

"Se ci sono luoghi con un basso tasso di possibilità di contagio, dove i soffitti sono alti, dove c'è grande aerazione, spazi immensi in cui dislocare le persone, questi sono proprie le Chiese - dice Meluzzi - Basta confrontarle con il migliore dei supermercati o con una tabaccheria. Mentre, però, su supermercati e tabaccherie non ci sono dubbi, nei confronti delle chiese c'è stato un atteggiamento che si è spinto fino a sindacare sulla igienicità della trasmissione della Santa Comunione che peraltro può avvenire da mano a mano esattamente come avviene nei panifici".