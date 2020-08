Ponte Morandi, domani possibile visita di Conte a Genova

Foto Fotogramma

Domani il premier Giuseppe Conte dovrebbe essere a Genova, dove c'è grande attesa per il completamento dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi. La cerimonia che accompagnerà un giorno determinante per il futuro del capoluogo ligure si terrà alle 9.30, e sarà sicuramente presente la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli.

"Domani sarò lì per testimoniare un’Italia che durante il lockdown ha deciso di andare avanti", ha detto De Micheli su Rai Uno. "Genova è un esempio come in questo tempo così faticoso noi abbiamo deciso per la fase due e per la riapertura" raggiungendo un "compromesso" tra "proteggere gli italiani ma allo stesso tempo vivere in sicurezza", afferma.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori l'ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, in collegamento con Agorà su Rai3 ha affermato che "prima dell'estate si può passare sul ponte".

"Le cose fatte bene si possono fare, è quello che dice questa realizzazione. Noi insieme a Fincantieri abbiamo dimostrato che in Italia si possono fare le opere pubbliche fatte bene, belle, rispettando le norme e rispettando le persone, in sicurezza - ha aggiunto- Bisogna dare lavoro alle persone, bisogna crederci, bisogna riuscire a lanciare un grande programma per il Paese perché non abbiamo di fronte solamente la crisi che vivevamo prima del Covid 19 ma adesso abbiamo anche questa terribile situazione".