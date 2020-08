La battuta di Renzi: "Relazione stabile con Conte? Vedremo con autocertificazione"

"La relazione con Conte è stabile? Potrei dire, 'questo lo dice lei'. Non è stabile? E chi l'ha detto... Vedremo con l'autocertificazione". E' la battuta con cui Matteo Renzi, leader di Italia Viva, risponde durante Omnibus, su La7, alla domanda sul rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Siamo gli unici a tenere tutto chiuso. Conseguenza: a ottobre ci sarà una carneficina di posti di lavoro. Io sto concentrando l'attenzione non su un tema di discussione politica, che esiste ma che vedremo quando la situazione sarà normalizzata. E' assurdo discutere ora di crisi politica e maggioranza. Non dico che questo tema non ci sarà, ma" non è un tema da affrontare ora "con 60 milioni di italiani chiusi in casa".